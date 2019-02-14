شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لبورصة السعودية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحا عدد 9.91 نقطة ليغلق عند مستوى 8607.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.48% خاسراً عدد 16.66 نقطة ليغلق عند مستوى 3428.45 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 92.5 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 73 شركة، فيما تراجعت 100 شركات.

وتراجع 14 قطاع على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.77%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%، فيما ارتفعت 5 قطاعات إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.17%.

جاء سهم أسيج على رأس القائمة الخضراء بنسبة 4.30%، تلاه سهم الأهلى ريت بنسبة 3.81%، ثم سهم الأسماك بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم الخضرى القائمة الحمراء بنسبة 9.98%، تلاه سهم الراجحى ريت بنسبة 2.79%، ثم سهم صناعة الورق بنسبة 2.79%، وتصدر سهم زين السعودية قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 6.98 مليون ورقة مالية منفذة.