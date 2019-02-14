شكرا لقرائتكم خبر عن "تحديث الصناعة" يجرى اختبار على أول لوح أبلاكاج صناعة مصرية 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز تحديث الصناعة، إنه استكمالا لجهود وزارة التجارة والصناعة للمساهمة في حل أزمة نقص خام أخشاب الأبلاكاج، قام المركز بعمل الاختبار العملى الثانى لأبلاكاج شجرة الباولونيا بأحد مصانع الأثاث فى دمياط، لاختبار مدى كفاءته فى العملية التصنيعية والتى أثبتت كفاءة عالية بشهادة الفنيين والمختصين بالصناعة مقارنة بالأنواع المستوردة الأخرى والتى فاق أغلبها فى الجودة والكفاءة.

وقال المركز فى بيان له، إنه تم تقطيع الألواح وكبسها علي المكبس الحرارى وتمت عمليات التقصيب والترويس "مساواة الأحرف" وكذلك التدبيس بمسمار ودبوس الهواء لاختبار صلابته وكانت النتائج "محترمة" جداً دون وجود أية "رايش" ولم يظهر به أخرام نتيجة للمسمار مما يؤكد كفاءته وصلاحيته للاستخدام.

وأشار المركز إلى أنه تمت تجربة التصنيع باستخدام الطرق التقليدية في الكبس "سدايب وسؤاس" وأيضاً باستخدام أحد البدائل وهو خام الهانى كوم، وجميعها نجحت مما يثبت أنه مؤهل للاستخدام.

الجدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة سيوصى بدراسة التوسع فى زراعة غابات شجر الباولونيا وهذه الغابات ستساهم ليس فحسب فى إحلال هذا البند من الواردات فى غضون سنوات قليلة لا تزيد عن 6 إلى 8 سنوات وفقاً لكافة التقديرات المقدمة بل ويمكن أن تكون مصر من الدول المصدرة أيضاً.

وكان الخليج 365 نشر يوم 2 فبراير الجارى قصة إنتاج أول لوح أبلاكاج صناعة مصرية 100% من شجرة مصرية.