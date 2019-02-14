شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: الاقتصاد الروسى استفاد من خفض إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك مؤتمرا فى منتجع سوتشى على البحر الأسود اليوم الخميس، أن اقتصاد روسيا استفاد من اتفاق أوبك وغير الأعضاء على خفض إنتاج النفط العالمى.
وقال نوفاك إن تخمة المعروض النفطى العالمى كانت ستصبح كبيرة لولا الاتفاق، موضحا أنه در إيرادات إضافية على روسيا بستة تريليونات روبل (15 مليار دولار) فى العامين الأخيرين.
كانت هذه تفاصيل خبر نوفاك: الاقتصاد الروسى استفاد من خفض إنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.