شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون تعدل القيمة العادلة لسهم البنك التجارى إلى 82.40 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدل بنك الاستثمار بلتون، القيمة العادلة لسهم البنك التجارى الدولى من 103 جنيهات إلى 82.40 جنيه للسهم مع توصية بالشراء، مبررة ذلك بتوزيع البنك ربع سهم لكل سهم أصلى، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادلة يوم 4 مارس عام 2018 على توزيعات أسهم.

وأضاف بلتون، فى تقرير بحثى، أنه من المقرر أن يقوم البنك التجارى الدولى بعد توزيع الأسهم، بزيادة رأس المال المُصدر إلى 14,6 مليار جنيه مقابل 11,7 مليار جنيه من خلال إصدار 291.7 مليون سهم تم تسعيرها عند 10 جنيهات للسهم، هذه الزيادة سيتم تسديدها بالكامل من احتياطيات البنك.