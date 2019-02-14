شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: محافظ البنك المركزى السعودى لا يتوقع أثرا لقرار الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل تلفزيون العربية اليوم الخميس، عن أحمد الخليفى، محافظ البنك المركزى السعودى، قوله إنه لا يتوقع أن يكون لقرار الاتحاد الأوروبى إدراج المملكة على قائمة للدول "عالية المخاطر" أى أثر فى الوقت الراهن.

كان الاتحاد الأوروبى أضاف السعودية وبنما وأربع مناطق تابعة للولايات المتحدة أمس الأربعاء إلى قائمة سوداء للدول التى من المعتقد أنها تشكل تهديدا للاتحاد بسبب تهاونها فى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.