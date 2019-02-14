شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو وتوتال تطوران شبكة محطات وقود فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أرامكو السعودية وتوتال فى بيان مشترك إنهما وقعتا اتفاقا، اليوم الخميس، لتطوير شبكة لمحطات الوقود فى المملكة.

وأوضح البيان، أن المشروع المشترك مناصفة بين الشركتين سيستثمر نحو مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة فى سوق بيع الوقود بالتجزئة فى السعودية.