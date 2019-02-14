شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر فى ختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.35% خاسرة 239.19 نقطة، ليغلق عند مستوى 9941.50 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.8 مليون سهم بقيمة 286.9 مليون ريال قطرى عبر 6402 صفقة، وارتفع 7 أسهم، وانخفض 37 سهم، واستقر سهمين.
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 6.52%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 4.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.85%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.35%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%.
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