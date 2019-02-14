شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الاستثمارات الوطنية وبورصة أثينا يفوزان بحصة 44% من بورصة الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمد العميرى، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية لـ"رويترز" اليوم الخميس، إن تحالف الشركة مع بورصة أثينا فاز بحصة نسبتها 44 % من بورصة الكويت.
وأوضح العميرى، أن التحالف يضم أيضا شركتى الأولى للاستثمار وأرزان الكويتيتين، مشيرا إلى أن سعر السهم فى عطاء الاستثمارات الوطنية بلغ 237 فلسا.
وطرح أسهم البورصة للاكتتاب العام قيد الدراسة فى الكويت منذ سنوات، لكن العملية تعطلت، بسبب السجالات السياسية الداخلية والبيروقراطية المتجذرة، وبورصة دبى هى سوق الأسهم الوحيدة فى المنطقة المدرجة حاليا.
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