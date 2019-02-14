شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الجنيه السودانى إلى مستوى قياسى منخفض فى السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن الجنيه السودانى تراجع إلى مستوى قياسى منخفض فى السوق السوداء اليوم الخميس، وسط إقبال على شراء الدولار بفعل المخاوف من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وبيع الدولار بـ 70 جنيها سودانيا في المعاملات النقدية صباح اليوم، مقارنة مع 65 جنيها مطلع الأسبوع، لتتسع أكثر الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 47.5 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في معاملات الشيكات، الأعلى تكلفة بسبب نقص العملتين المحلية والأجنبية، 83 جنيها.

وقال متعامل طلب عدم نشر اسمه "يوجد نقص حاد.. والناس خائفون بسبب الضبابية الناتجة عن الاضطرابات."

ويعاني السودان من نقص حاد في أوراق النقد منذ شهور. ويقف السودانيون في الطوابير لساعات من أجل سحب الأموال.

وتتوسع الحكومة في المعروض النقدي، عن طريق الشيكات والتحويلات الإلكترونية أساسا، من أجل تمويل دعم سخي، مما يؤجج التضخم.

وخفضت السلطات قيمة العملة خفضا حادا في أوائل أكتوبر 2018 إلى 47.5 جنيه من 29 جنيها للدولار، وأقامت نظاما جديدا تحدد فيه مجموعة من البنوك ومكاتب الصرف سعرا يوميا، لكن السعر الرسمي لا يكاد يتحرك.