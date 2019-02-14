شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد العقارية" تتحول للربحية وتسجل 62.3 مليون درهم في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة الاتحاد العقارية، المعلنة اليوم الخميس، عن تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة، منشور على موقع سوق "دبي" المالي، حققت الشركة صافي أرباح خلال العام 2018 بلغت 62.3 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغ 2.4 مليار درهم في 2017.

وجاء تحقيق الأرباح مدفوعاً بزيادة إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 19% ليصل إلى 763 مليون درهم خلال 2018، مقارنةً مع 639.8 مليون درهم خلال 2017.

وارتفع إجمالي الموجودات بمقدار 655 مليون درهم، مُقارنة بعام 2017، كذلك ارتفعت حقوق المساهمين بمقدار 452 مليون درهم مُقارنة بالعام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018 بلغت 145.6 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغ 2.3 مليار درهم بالفترة المُقابلة من 2017.