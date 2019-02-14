شكرا لقرائتكم خبر عن "شعاع كابيتال" تتكبد الخسائر بالربع الرابع وأرباحها السنوية تتراجع 63% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة شعاع كابيتال، المعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتسجيل الخسائر خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي"، بتحقيقها صافي خسارة بلغ 29.2 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 14.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة نمواً في إيراداتها بالربع الرابع 2018 بلغ 40% لتصل إلى 60.1 مليون درهم إماراتي، مقابل 42.8 مليون درهم في الربع الرابع 2017.

كذلك تراجعت أرباح الشركة بنسبة 63% إلى 27.2 مليون درهم خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 74 مليون درهم خلال العام 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى المخصصات التي تم اتخاذها لتغطية انكشافها على بعض الاستثمارات والأصول القديمة.

وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح إلى 56.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 59.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام 2017، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.8%.