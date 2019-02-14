شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع بدعم من بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب تلميحات البنك المركزي إلى أنه غير مستعد لخفض معدل الفائدة، وهو ما فاجا الأسواق بعد أسبوع من تغيير لهجة تصريحاته.



وأبقى البنك المركزي النيوزلندي على معدل الفائدة عند 1.75% دون تغيير خلال فبراير/شباط مشيراً إلى أن خطوته القادمة بشأن الفائدة ربما تكون برفعها أو بخفضها.



وبدلاً من التحذير من خفض معدل الفائدة، أشار البنك المركزي إلى ان الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية لعامين آخرين قبل البدء في رفعها أوائل عام 2021 على الأرجح.



وأضاف البنك ان النمو في دول شريكة تجارياً لنيوزلندا – كالصين – سوف يدعم النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الجاري لكنه حذر من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:59 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.683، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6856 وأقل سعر عند 0.6792.