شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للنحاس وسط ترقب حذر للتطورات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس على نحو طفيف اليوم رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب حذر للمحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي ربما تؤثر في الطلب على المعادن.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع واردات الصين من النحاس في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 14% إلى 479 ألف طن من 420 ألف طن في ديسمبر/كانون الأول.



بالمقارنة، تمثل هذه الواردات ارتفاعاً بنسبة 8.9% من 440 ألف طن استوردتها الصين في يناير/كانون الثاني عام 2018.



وارتفعت أيضاً واردات الصين من النحاس – المعالج الذي تم تنقيته من الشوائب – إلى 1.895 مليون طن في الشهر الماضي بناءً على بيانات هيئة الجمارك الصينية.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:45 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار النحاس بحلول الساعة 14:44 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 276.9 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 280.2 دولار وأقل سعر عند 276.2 دولار.