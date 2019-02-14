شكرا لقرائتكم تراجع مؤشري «البحرين» العام والإسلامي يوماً ثالثاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 23:45

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات أمس تراجعه لليوم الثالث على التوالي بنسبة 1.11 في المئة تعادل 15.39 نقطة، هبوطا الى مستوى 1374.06 نقطة في مقابل 1389.45 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 2.75 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بلغت نسبته 0.07 في المئة ما يعادل 0.60 نقطة الى 814.40 نقطة في مقابل 815 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 1.06 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، نجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 4.5 مليون سهم في مقابل 7.5 مليون بتراجع 40 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 586 الف دينار في مقابل 1.44 مليون دينار اليوم السابق بنسبة تراجع 59 في المئة، نفذت من خلال 86 صفقة في مقابل 123 صفقة بتراجع 30 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 11 شركة، هبطت 7 شركات، واستقرت 4 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.42 بليون دينار بخسارة 94 مليون دينار نسبتها 1.11 في المئة.

وعاود قطاع الاستثمار تصدر البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 225 الف دينار بحريني، شكلت 38 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.33 مليون سهم، نفذت من خلال 33 صفقة.

وتصدر سهم «جي اف اتش» البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 214 الف دينار، نسبتها 37 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 2.27 مليون سهم، نُفذت من خلال 30 صفقة.