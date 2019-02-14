شكرا لقرائتكم 15 في المئة زيادة في السيولة المتداولة ببورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 23:44

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعا قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 15 في المئة الى 27 مليون دينار في مقابل 24 مليونا لليوم السابق فيما هبطت الكمية المتداولة بنسبة 20 في المئة إلى 122 مليون سهم في مقابل 152 مليوناً، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 5 في المئة الى 5335 صفقة في مقابل 5603 صفقات.



صاحب ذلك ارتفاع في مؤشر السوق الرئيس أمس بنسبة بلغت 0.19 في المئة تعادل 9.29 نقطة، صعودا الى مستوى 4804.61 نقطة في مقابل 4795.32 نقطة اول من امس، فيما تراجع مؤشر السوق الاول بنسبة 0.65 في المئة تعادل 35.71 نقطة الى 5468.50 نقطة في مقابل 5504.21 نقطة ، وهبط مؤشر السوق العام 0.40 في المئة تعادل 21.01 نقطة هبوطا الى 5232.70 نقطة في مقابل 5253.71 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «بنك وربة» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 0.45 في المئة، وصولاً إلى 221 فلساً، من تداول 2.97 مليون سهم، بلغت قيمتها 655 الف دينار، نُفذت من خلال 112 صفقة.

وسجل سهم «ميزان» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 4.19 في المئة، وصولاً إلى 412 فلساً، من تداول 2.2 مليون سهم، قيمتها بلغت 913 الف دينار، نُفذت من خلال 243 صفقة.

وحقق سهم «وطني» أكبر سيولة متداولة بلغت 5.7 مليون دينار، تراجع سعره خلالها بنسبة 0.58 في المئة الى 863 فلساً، جاءت من تداول 6.6 مليون سهم.