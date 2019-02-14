شكرا لقرائتكم مؤشر بورصة قطر يتراجع لليوم السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 14 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 23:54

سجلت 59 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها الاثنين الماضي - الثلثاء كان عطلة - ما يعادل 27 شركة من أصل 46 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة أخرى، واستقرت 6 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 581 بليون ريال بخسارة 9.2 بليون ريال نستبها 1.39 في المئة.



أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 52 في المئة الى 307 ملايين ريال في مقابل 201 مليون لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 64 في المئة الى 9.7 مليون سهم، في مقابل 5.9 مليون لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 42 في المئة الى 7019 صفقة في مقابل 4941 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة تراجعه لليوم السادس على التوالي، وفقد أمس 1.18 في المئة من قيمته تعادل 122 نقطة هبوطاً الى 10180 نقطة في مقابل 10302 نقاط اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 1.15 في المئة.

ونتيجة تراجع الاسعار، استقرت مؤشرات 9 قطاعات في المنطقة الحمراء، تصدرها مؤشر قطاع العقارات الهابط بنسبة 3.61 في المئة الى 2392 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة الهابط 1.53 في المئة الى 3253 نقطة.

وسجل مؤشر جميع الاسهم ثالث خسارة نسبتها 1.42 في المئة، تلاه مؤشر بورصة قطر الريان اﻻسلامي - السعري الذي بخسارة نسبتها 1.41 في المئة الى 2406.4 نقطة.

وحقق مؤشر المصارف خامس أكبر خسارة نسبتها 1.37 في المئة الى 3694 نقطة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي بخسارة نسبتها 1.18 في المئة، ثم مؤشر الخدمات بخسارة 0.84 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر الاتصالات 0.14 في المئة الى 973 نقطة.