شكرا لقرائتكم خبر عن ركود أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر كانون الثاني/يناير منخفضا بمقدار0.1% شهريا ،فى ثاني ركود شهري على التوالي ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، وسجلت القراءة السابقة انخفاض بمقدار 0.2 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.3% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.1%.