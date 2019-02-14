شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم 13-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع هو الثالث على التوالي ، بنسبة بلغت 0.11% بما يعادل 9.06 نقطة ، بأحجام تداول بلغت 92,494,412 ، بقيمة 2,340,151,106 ، وبعدد صفقات 92,255 صفقة .

عدد الأسهم المرتفعة بلغت 73 سهم ، والأسهم المنخفضة 100 سهم ، والأسهم التي أغلقت بدون تغيير 15 سهم .

وانخفض مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت -0.46% بما يعادل -15.91 نقطة ، بأحجام تداولات 71,660 ، وبقيمة بلغت 1,134,088 ، مع عدد صفقات 177 صفقة .

وسجل مؤشر إنتاج الأغذية أعلى ارتفاع بنسبة بلغت 0.98% بما يعادل 43.52 نقطة ، ويليه مؤشر الاتصالات بنسبة بلغت 0.78% بما يعادل 46.59 نقطة ، أما عن أكثر المؤشرات انخفاضاً فيأتي مؤشر الاستثمار والتمويل بنسبة بلغت -0.77% بما يعادل -28.27 نقطة .

وأنشط الأسهم بالنسبة لأحجام التداول فجاء سهم زين السعودية (7030) في المركز الأول بأحجام تداول بلغت 6,993,661 ، ويليه سهم مصرف الإنماء (1150) بأحجام تداول بلغت 5,269,929 .

أما عن أكثر الأسهم نشاطاً من حيث عدد الصفقات هو الأنابيب السعودية (1320) بعدد صفقات بلغت 3,704 صفقة ، ويليه سهم الكابلات (2110) بعدد صفقات 3,605 صفقة .

وتصدر سهم العمران (9502) من السوق الموازي الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.88% بما يعادل 1.00 نقطة ، وجاء بعده سهم الأهلي ريت 1 (4338) بنسبة بلغت 3.81% بما يعادل 0.29 نقطة .

وبالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضاً فقد سجل سهم الخضري (1330) أكبر نسبة انخفاض بخسائر -2.87% بما يعادل -0.25 نقطة ، ويليه سهم الراجحي ريت (4340) بنسبة بلغت -2.87% بما يعادل -0.25 نقطة .