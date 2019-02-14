شكرا لقرائتكم خبر عن التابا يرتفع على استحياء – تحليل – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 68.60 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 82.45 إلى 54.75) ، يأتي ارتفاعه الأخير بصورة طفيفة ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.28% بما يعادل 0.19 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 68.60 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 71.87 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد