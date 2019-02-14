شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -0.71 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نرجح عودة الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 163.75 ، ليستهدف مستوى المقاومة 180.10 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه