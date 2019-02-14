كوكاكولا يواصل الارتفاع – تحليل – 14-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.26% بما يعادل 0.13 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 50.53 ، طيلة ثبات الدعم 48.62 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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