دانة غاز تتحول للخسارة في 2018

بلغت خسائر دانة غاز 831 مليون درهم في الربع الرابع

الخليج 365 - الإمارات:

تحولت "شركة دانة غاز" إلى الخسارة العام الماضي، حيث تكبدت 682 مليون درهم (9.8 فلساً للسهم) نهاية 2018، مقارنةً مع 305 ملايين درهم أرباح 2017.

وأرجعت الشركة خسائرها في بيان على "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إلى:

1- ارتفاع مخصص الانخفاض في القيمة لـ916 مليون درهم، مقابل 132 مليون درهم خلال 2017.

2- تحقيق أرباح استثنائية خلال 2017 بـ418 مليون درهم، بسبب اتفاقية التسوية مع حكومة إقليم كردستان العراق.

وبالنسبة للإيرادات، نمت 4% إلى نحو 1.7 مليار درهم في 2018، مقابل 1.6 مليار درهم في 2017.

وبلغت خسائر "دانة غاز" 831 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنةً مع خسارة 153 مليون درهم في الربع المماثل 2017.

وانخفضت أرباح "شركة دانة غاز" إلى 149 مليون درهم نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقابل 458 مليون درهم أرباح الفترة نفسها من العام السابق له، بتراجع 67%.

وفي النصف الأول 2018، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 88 مليون درهم، بزيادة 4% مقارنة بالنصف المماثل من 2017.

وتملك "دانة غاز" التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق، بمعدل إنتاج 67,600 برميل من النفط المكافئ يومياً.