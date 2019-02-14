العربية للطيران تنقل أكثر من مليوني مسافر في الربع الرابع

تكبدت الشركة خسائر بـ609.5 مليون درهم العام الماضي

الخليج 365 - الإمارات:

نقلت "الشركة العربية للطيران" 2.1 مليون مسافر في الربع الرابع من العام الماضي، وبلغ معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين مقابل عدد المقاعد المتاحة) 81%.

وتكبدت الشركة خسائر بـ609.5 مليون درهم (13.1 فلساً للسهم) العام الماضي، مقارنةً مع 630.6 مليون درهم أرباح 2017، حسب بيان على "سوق دبي المالي".

وعزت الشركة خسائرها إلى تكبد خسارة في استثمار تابع لـ"مجموعة أبراج" بـ1,134.4 مليون درهم.

وبلغت خسائر العربية للطيران نحو 1.1 مليار درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل ربح 18.3 مليون درهم في الربع ذاته 2017.

ونقلت "الشركة العربية للطيران" 6.6 مليون مسافر نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وأكثر من 2.4 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام ذاته.

وهبطت الأرباح 17% إلى 508.5 مليون درهم (10.9 فلساً للسهم) في أول 9 أشهر من 2018، مقارنةً مع 612.3 مليون درهم أرباح الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

والعربية للطيران أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكاليف في الشرق الأوسط ومقرها الشارقة، وتسيّر رحلاتها اليوم إلى أكثر من 120 وجهة في 33 بلداً، انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة الخمسة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.