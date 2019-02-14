داماك تخسر أكثر من نصف أرباحها السنوية

الخليج 365 - الإمارات:

خسرت "شركة داماك العقارية" أكثر من نصف أرباحها العام الماضي، حيث تراجعت الأرباح 58% إلى نحو 1.1 مليار درهم (0.19 درهماً/ للسهم)، مقارنةً مع 2.7 مليار درهم أرباح 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في بيان على "سوق دبي المالي" إلى:

1- تدني قيمة أصول الشركة لـ25.17 مليار درهم، مقابل 25.34 مليار درهم في 2017.

2- انخفاض حقوق المساهمين لـ13.86 مليار درهم، مقابل 14.10 مليار درهم خلال 2017.

وهبطت أرباح داماك 87% إلى 59.1 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنةً مع 455.3 مليون درهم في 2017.

وانخفضت أرباح الشركة العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 1.1 مليار درهم، بتراجع بلغ 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وتجاوز إجمالي الوحدات السكنية التي سلمتها داماك العقارية حتى 30 يونيو (حزيران) 2018 نحو 21,700 وحدة سكنية.

وسلمت الشركة 3,800 وحدة سكنية في أول تسعة أشهر من العام الماضي، مقارنة مع 1,923 وحدة تم تسليمها خلال الفترة ذاتها 2017.

ولدى الشركة سيولة تقدر بـ6.5 مليار درهم، كما أنها تعمل على تخفيض المديونية بـ300 مليون دولار (ما يعادل 1.1 مليار درهم) هذا العام‎ عبر سداد قيمة صكوك أصدرتها، حسب تصريح سابق لرئيس مجلس الإدارة حسين سجواني.