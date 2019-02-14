شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز 15 ألف نقطة بمستهل تعاملات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 15058 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2419 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 18972 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 713 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1802 نقطة.

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