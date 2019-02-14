شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.40% رابحا عدد 33.57 نقطة ليصل إلى مستوى 2526.15 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 75.2 مليون سهم محققة ما قيمته 81.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1087 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 17 سهما، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.82%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 2.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 7.42%، ثم بنك دبى التجارى بنسبة 7.12%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الإسلامية للتأمين بنسبة 6.05%، ثم شركة ان ديجيتال سيرفس بنسبة 5.05%.