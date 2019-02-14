شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا عدد 1.17 نقطة ليصل إلى مستوى 1375.23 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 316 ألف سهم، بقيمة قدرها 126 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 5.04%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.14% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 0.92%.