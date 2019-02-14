شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي أمام الين الياباني للأعلى له في سبعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 27 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 111.05 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.01 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 111.13، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 110.87.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت اتساعاً 0.3% مقابل انكماش 0.6% في الربع الثالث الماضي، دون التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، وأظهر القراءة السنوية الأولية للمؤشر اتساعا 1.4% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 2.5%، بينما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر المثبت استقرار الانكماش عند 0.3% متفوقة على التوقعات باتساع الانكماش إلى 0.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة الثبات عند الصفر مقابل نمو 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما تترقب الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس اتساعاً 0.1% مقابل انكماش 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

وتظهر القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين نمو 0.2% مقابل انكماش 0.1% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلي 2.5% مقابل 2.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر.