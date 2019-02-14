شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد اليورو من الأدنى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار والأنظار على بيانات النمو لمنطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.276 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1261 بعد أ، حقق الزوج الأدنى له في ثلاثة أشهر عند 1.1250، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1284.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي قد تعكس اتساعاً 0.1% مقابل انكماش 0.2% في الربع الثالث الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة للربع الثالث، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.2% أيضا دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة الثبات عند الصفر مقابل نمو 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما تترقب الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس اتساعاً 0.1% مقابل انكماش 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

وتظهر القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين نمو 0.2% مقابل انكماش 0.1% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلي 2.5% مقابل 2.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر.