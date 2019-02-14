شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار والأنظار على المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة في العالم، ووسط انطلاق فعليات الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بكين.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس 0.65% لتتداول عند مستويات 54.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.96$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آذار/مارس 0.85% لتتداول عند 64.17$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.63$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 97.09 مقارنة بالافتتاحية عند 97.14.

هذا وقد تابعنا هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 271 مليار يوان أي ما يعدل 39.2$ مليار مقابل 395 مليار يوان أي ما يعادل 57.1$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 241 مليار يوان أي ما يعادل 33.9$ مليار، وذلك مع تراجع الواردات دون التوقعات وارتفاع الصادرات بخلاف التوقعات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة الثبات عند الصفر مقابل نمو 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما تترقب الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس اتساعاً 0.1% مقابل انكماش 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين نمو 0.2% مقابل انكماش 0.1% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلي 2.5% مقابل 2.7% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام اتساع الفائض إلي 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر مقابل 1.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، أعلى من التوقعات عند 2.1 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 450.8 مليون برميل، لتعد المخزونات بذلك 6% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.4 مليون برميل، لتظل المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد ارتفعت 1.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار حالياً إلى بكين لمتابعة فعليات المحادثات المرتقبة بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر اليوم وغداً الجمعة مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو الذي كان في زيارة محادثات الشهر الماضي في واشنطون، بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الصين في وقت سابق اليوم الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للشهر الماضي والتي أوضحت تقلص الفائض دون التوقعات.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه يوم الثلاثاء الماضي لكون الصين أبدت رغبتها في التوصل لاتفاق، موضحاً أن هناك فريق ضخم في الصين يسعى لإيجاد اتفاق متبادل وأن إدارته ترقب عن كثب المحادثات الرسمية، مع تأكيده على أنه لن يجتمع مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل نهاية هذا الشهر، إلا أنه بينما قد يكون هناك اجتماع مشترك للتصديق على الاتفاق التجاري.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك أنه قد يتم اللجوء إلى مد مهلة الهدنة إلى ما بعد الموعد النهائي لها بحلول مطلع آذار/مارس القادم للتوصل لاتفاق تجاري، وفي سياق أخر، نوه أيضا الرئيس الجمهوري آنذاك لكونه يتطلع للعمل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصل لاتفاق حيال الموازنة، واستبعد احتمالية حدوث إغلاق جزئي أخر للحكومة الفيدرالية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا يوم الثلاثاء كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري الذي أفادت من خلاله أنها ترى انخفاض الطلب لديها من النفط بواقع 240 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2019، وأنها تتوقع أن ينخفض الطلب لديها بواقع 797 ألف برميل يومياً إلى 30.8 مليون برميل يومياً، مرجيه ذلك لتوقعاتها بزيادة المروض النفطي من قبل الدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة خلال العام الماضي والجاري.

وفي نفس السياق، تتوقع منظمة أوبك أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية أكبر منتج لدى أوبك وثالث أكبر منتج عالمياً إلى 10.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير الماضي، مع العلم أن السعودية أكبر مصدر للنفط عالمياً كانت تستهدف إنتاج 10.3 مليون برميل يومياً مع دخول اتفاق أوبك لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام حيز التنفيذ مع مطلع الشهر الماضي.

وفي المقابل، أعربت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء أنه من المبكر الجزم بأنه هناك تباطؤ في نمو الطلب العالمي للنفط، مع الإفادة بأن النفط الصخري الزيتي الأمريكي يتأثر بشكل كبير بأسعار النفط الخام، وأن التوسع في خطوط الأنابيب سوف يزيد من إنتاج النفط الصخري الزيتي الأمريكي، وسط الإشارة إلى أنه على أوروبا استخدام تقنية الغاز الطبيعي المسال لتنويع إمدادات الطاقة لديها.

ونوه وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أيضا يوم الثلاثاء أن بلاده ستقوم بخفض إنتاجها النفطي إلى 9.8 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس المقبل، مع تأكيده على التزام السعودية باتفاق خفض الإنتاج العالم للنفط من قبل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة، وأفادته بأن بلاده سوف تقوم بخفض صادراتها النفطية إلى 6.9 مليون برميل يومياً الشهر القادم.

كما أعرب المهندس الفالح آنذاك أنه المملكة العربية السعودية تسعى إلى تطوير الأعمال الدولية لإنتاج واستكشف الطاقة والحد من الاعتماد على المواد الهيدروكربونية، بخلاف ذلك، تابعنا يوم الثلاثاء نفى الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ما تردد مؤخراً بأن أوبك تتلاعب في أسعار النفط، وبالأخص في أعقاب إقرار لجنة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتيح المجال لمقاضاة منظمة أوبك على خلفية احتكار أسواق النفط.

ويذكر أن وزير الطاقة الإماراتي والرئيس الحالي لمنظمة أوبك سهيل المزروعي أعرب في مطلع هذا الأسبوع عن أهمية وصول أسواق النفط إلى التوازن بحلول نهاية الربع الأول الجاري من هذا العام، وسط أفادته بأنه من المتوقع استقرار أسعار النفط خلال ذلك الربع الفصلي، وتطرقه إلى أنه من السابق لأوانه مناقشة كيفية تعويض خسائر إنتاج النفط من بعض الدول المنتجة له.

كما نوه المزروعي آنذاك لكون التزام الدول الأعضاء لأوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة باتفاق خفض الإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام، مرضي إلى حد كبير، بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أفاد الخميس الماضي بأنه قد يتم مناقشة التعاون الدائم بين منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً خلال اجتماع نيسان/أبريل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصات إلى إجمالي 854 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر، موضحة ارتدادها من الأدنى لها في عشرة أشهر، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً بأن الإنتاج الأمريكي للنفط استقر عند الأعلى له على الإطلاق عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري إلى مستوى قياسي جديد خلال هذا الشهر إلى نحو 8,179 ألف برميل يومياً، ونود الإشارة الإنتاج النفطي للولايات المتحدة تخطي في 2018 كل من الإنتاج السعودي والروسي النفطي لتعد أمريكا أكبر منتج للنفط عالمياً.