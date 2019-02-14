الصندوق الزراعي يخطط لدعم 4 برامج بينها التقنيات الزراعية الحديثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

بلغ حجم القروض المسترجعة من مقترضي صندوق التنمية الزراعية 31.7 مليارا من إجمالي 34.7 مليار ريال تم إقراضها حتى نهاية 2018، بحسب مدير الصندوق منير السهلي، منوها إلى أن الصندوق يدعم 4 برامج إنتاجية ويخطط لدعم 4 أخرى بينها إدخال تقنيات حديثة في الإنتاج الزراعي.

وأوضح خلال لقاء موسع نظمته غرفة الشرقية أمس أن عدد القروض المقدمة تتجاوز 457 ألف قرض، فيما تجاوز حجم الإعانات المقدمة للمقترضين 13.5 مليار ريال، مبينا أن إجمالي القروض المعتمدة لدى الصندوق منذ إنشائه 50 مليارا حتى نهاية 2018.

وذكر أن المشاريع الممولة تشمل مشاريع الدواجن والمسالخ الآلية وتربية الأسماك والروبيان ومصانع المنتجات الزراعية وإنتاج الألبان وتصنيعها وتسمين العجول ومستودعات التبريد والتجميد وتصنيع مشتقات اللحوم ومشاريع المخصبات الحيوية أو الطبيعية وإنتاج مسحوق البيض والاستفادة من مخلفات عصر الزيتون أو الحبوب وتجفيف بعض المنتجات الورقية ومصانع الأعلاف المركبة.

خدمات ائتمان

وأشار إلى أن الصندوق يقدم الخدمات الائتمانية، منها المشاريع المتخصصة والقروض العادية وخدمات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل والقروض العادية التشغيليـة، مبينـا أن سداد الخدمات الائتمانية بعضها طويلة الأجل (10 سنوات) وقصيرة الأجل (عامان).

خطط لدعم 4 برامج جديدة:

1 برنامج دعم التقنيات الحديثة للمشاريع المتخصصة عبر رفع نسبة التمويل من 50% إلى 70%

2 برنامج معالجة قروض المشاريع المتعثرة

3 الفرص الاستثمارية للمنتجات التحويلية للتمور

4 التمويل المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

دعم 4 برامج: