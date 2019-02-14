شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: تراجع الطلب على البطاطس وانخفاض كبير فى سعر الطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، تراجع الطلب على البطاطس فى الأسواق رغم انخفاض أسعارها والذى تسجل ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن هناك تراجعا كبيرا فى سعر الطماطم ليتراوح سعر "القفص" ما بين 30 إلى 40 جنيها فى الجملة.

وتوقع نجيب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، انخفاض أسعار عدة أنواع من الخضراوات بحلول منتصف شهر مارس القادم بعد انحصار موجة الطقس البارد والتى أثرت على محاصيل "البسلة والكوسة والفاصوليا والباذنجان والفلفل الرومى والفاصوليا الخضراء" والتى شهدت ارتفاعات فى أسعارها ما بين 15 إلى 20%.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى أن المحصول الجديد للبصل رفع المعروض منه فى الأسواق مما يتيح للمستهلكين بدء عمليات التخزين خلال الفترة المقبلة.