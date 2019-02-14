شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحاور خط الرقبة – تحليل - 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بمحاولات اختراق خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، ويحصل السعر على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يعزز فرص استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 137.24 وتمتد إلى 154.00 ثم 170.76.
يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 116.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 137.24
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الإيثريوم يحاور خط الرقبة – تحليل - 14-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.