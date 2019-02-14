شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحاور خط الرقبة – تحليل - 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بمحاولات اختراق خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، ويحصل السعر على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يعزز فرص استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 137.24 وتمتد إلى 154.00 ثم 170.76.

يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 116.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 137.24

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد