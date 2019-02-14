الدولار مقابل الفرنك يستمر بالارتفاع – تحليل - 14-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالارتفاع ليزحف نحو هدفنا المنتظر عند 1.0128، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50.
وبالتالي، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستويات 1.0030 ثم 0.9990 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0030 والمقاومة 1.0140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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