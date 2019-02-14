شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول بإيجابية – تحليل - 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لتقديم تداولات إيجابية هادئة مع افتتاح اليوم متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 0.7190، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار الارتداد هبوطاً لزيارة مستوى 0.7000 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7050 والمقاومة 0.7190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط