سعر عقود خام برنت ينجح بالاختراق – تحليل - 14-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من اختراق مستوى 63.10 والثبات بإغلاق يومي فوقه، ليتم تفعيل التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 63.95 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي نتوقع أن تصل إلى 68.00 ثم 72.65.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 63.10 يمثل الشرط الأول لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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