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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر خط الرقبة – تحليل - 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب عند خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي يتواجد عند 54.50، ويحصل السعر على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك اكتساب العزم الإيجابي.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاختراق المستوى المذكور ومن الاندفاع لتحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 57.46 وتمتد إلى 65.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 53.25 سيضغط على السعر للانخفاض واختبار مستوى 51.46 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 56.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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