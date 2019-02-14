شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف الأول – تحليل - 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للاستقرار ضمن القناة اللحظية الهابطة ودون المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، حيث يقترب السعر الآن من هدفنا الأول المنتظر عند 1300.00، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر نحو 1286.70 بشكل مباشر.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط الثبات دون مستوى 1316.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1320.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط