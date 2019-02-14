شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أبوظبي الوطنية للتأمين" السنوية ترتفع 3.7% وإدارتها توصي بتوزيعات نقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة3.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018. ووفقاً لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، بلغ صافي الربح خلال العام الماضي 235.6 مليون درهم مقابل أرباح العام 2017 والبالغة 227.3 مليون درهم. وحققت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة خلال العام الماضي بلغت 2.91 مليار درهم بنمو نسبته 10.1% قياساً إلى اقساط العام 2017 . وبلغ صافي الأرباح الفنية 145.4 مليون درهم، بارتفاع 22.8% بفضل الهوامش القوية للمحافظ الرئيسية. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال بواقع 30 فلسا.

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