شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للاستثمار": 133.3 مليون قيمة صفقة "جلوبال فارما" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة دبي للاستثمار إن "دبي للاستثمار الصناعي" وافقت على شراء 66% من أسهم "جلوبال فارما" مقابل 36.3 مليون دولار (133.3 مليون درهم).

وأوضحت في بيان لسوق دبي المالي أن تلك العملية تمت مع استبعاد الآثار المالية لصافي النقد وصافي الديون المحتفظ بها خلال عملية الإغلاق ومع مراعاة التعديلات على رأس المال.

وأضافت أنه سيتم الإفصاح عن القيمة النهائية مقابل الصفقة، بعد استكمال الإجراءات القانونية وأعمال التدقيق الضرورية.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال فبراير الجاري، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 66% في "جلوبال فارما"، لتصبح الشركة المتخصصة في مجال صناعة الأدوية مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، وذلك بعد عملية الاستحواذ الجديدة التي تمت من خلال شركة دبي للاستثمار الصناعي،

يذكر أن دبي للاستثمار تخارجت من نسبة قدرها 66% من أسهم "جلوبال فارما" في العام 2014، مقابل 103 ملايين دولار، واحتفظت بحصة قدرها 34% في الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن دبي للاستثمار حققت صافي أرباح، عائدة على المساهمين، بلغ 651.4 مليون درهم خلال العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغت 1.001 مليار درهم في العام 2017.