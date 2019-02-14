شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة"ترصد 400 مليون دولار لإطلاق صندوق أوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط شركة مبادلة للاستثمار، المملوكة لحكومة أبوظبي إطلاق صندوق أوروبي حجمه 400 مليون دولار هذا العام.

وأبلغ إبراهيم عجمي، رئيس وحدة مبادلة لاستثمارات الشركات الناشئة، مؤتمراً في أبوظبي، أن الوحدة تعمل أيضاً مع صناديق عالمية لرأس المال المغامر للاستثمار في أبوظبي.

واشترت شركة مبادلة للاستثمار في مطلع الشهر الجاري حصة صندوق ماليزيا السيادي 1MDB ، في فندق "بارك لين" في نيويورك، في صفقة قيمتها 140 مليون دولار.

واعتمدت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة للشركة خلال اجتماعه بمقر قصر الرئاسة بأبوظبي خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2019.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر في وقت سابق قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.