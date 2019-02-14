شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" تسعى لرفع إنتاجها بالعراق وبيع جزء من هذا الإنتاج بتركيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف باتريك أولمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز المدرجة بسوق أبوظبي المالي عن خطط الشركة لزيادة إنتاجها من الغاز في العراق بما يتجاوز الضِّعَف وربما تبيع جزءاً من هذا الإنتاج في تركيا.

وذكر وارد أن "دانة غاز"وشريكتها في العراق "بيرل بتروليم" تسعيان لزيادة إنتاجهما بقيمة 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالمقارنة مع حجم إنتاجها الحالي البالغ 400 مليون قدم مكعبة يومياً، بحسب صحيفة البيان.

وأضاف أن محطات توليد الكهرباء في إقليم كردستان بالعراق ستتأثر بأكثر من نصف الزيادة في حجم الإنتاج، فيما يمكن بيع باقي الزيادة محلياً أو تصديرها.

وعلى صعيد التوسع في دول أخرى، كشف باتريك وارد في وقت سابق، عن اعتزام شركته زيادة ​استثمارات​ها في مصر خلال السنوات المقبلة بنحو 5 مليارات دولار، مما يساهم في زيادة اكتشافاتها من ​الغاز​.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن وصول إجمالي ما استلمته من عملياتها في مصر وإقليم كردستان العراق وإمارة الشارقة إلى 324 مليون دولار (1.2 مليار درهم).

وكشفت النتائج المالية لـ"دانة غاز" عن تراجع أرباحها بنسبة 84% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018 إلى 17 مليون دولار (61 مليون درهم)، مقابل صافي ربح بلغ 102 مليون دولار (375 مليون درهم) خلال الربع المقابل من 2017.