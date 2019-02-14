شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني ينخفض وسط الضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك الكويت الوطني (NBK) على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -5.00 نقطة . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 847.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 890.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 847.00 ومستوى المقاومة 890.00 .

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