شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.32% بما يعادل -2.00 نقطة ، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 607.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 644.00 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 614.00 ومستوى المقاومة 644.00 .