شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم التصنيع (2060) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، لينجح السهم بهذا الارتفاع بتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص من ضغطه السلبي ، بالتزامن مع اختراقه لخط اتجاه هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 3.64% بما يعادل 0.58 ريال .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 15.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة 18.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.90 ومستوى المقاومة 17.42 .