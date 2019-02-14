- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كيان السعودية (2350) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ، وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.73% بما يعادل 0.10 ريال ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 13.92 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 ومستوى المقاومة 14.30 .
كانت هذه تفاصيل خبر كيان السعودية يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 14-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.