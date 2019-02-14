شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النصف الأول من السنة المالية الحالية (يوليو – ديسمبر) 2018/2019 تحقيق الموازنة للعديد من المؤشرات الإيجابية التى اعتبرها وزير المالية تعبر عن مستهدفات الحكومة وصندوق النقد الدولى، وتؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى، ومن أهم هذه المؤشرات:

21 مليار جنيه فائض أولى فى النصف الأول (يوليو – ديسمبر) 2018/2019

3.6% عجز الموازنة الكلى خلال النصف الأول من السنة المالية

207 مليارات جنيه فوائد وأعباء الدين تم سدادها فى النص الأول من السنة

19.5% على الأذون و18.5%على السندات متوسط الفائدة على أدوات الدين خلال النصف الأول

13.1 مليار دولار حجم اكتتاب الأجانب فى أدوات الدين المحلية حتى نهاية يناير

5.4% معدل النمو المتحقق خلال النصف الأول من السنة المالية

85% زيادة فى قيمة رسوم التنمية المتحققة خلال النصف الأول

7 مليارات جنيه حصيلة قانون إنهاء المنازعات وغرامات التأخير

304 مليارات جنيه إيرادات ضريبية متحققة بزيادة 28% عن الفترة المقارنة من العام الماضى

900 مليون دولار استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات المحلية فى يناير