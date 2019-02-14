شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط قطاع السلع الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% خاسراً عدد 21.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5232.70 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.65% خاسراً عدد 35.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5468.50 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.19% رابحا عدد 9.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4804.61 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 121 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون دينار كويتى عبر 5335 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.13% ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، وقطاع العقار بنسبة 0.68%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.32%.

وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.66%، أعقبه مراكز بنسبة 5.26%، ثم متنزهات بنسبة 4.53%، فيما تصدر سهم "أولى تكافل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم مراكز بنسبة 9.34%، ثم يوياك بنسبة 7.09%.