شكرا لقرائتكم خبر عن 125.5 مليون درهم صافى أرباح شركة سوق دبى المالى خلال العام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سوق دبى المالى، اليوم عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر من العام 2018، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 125.5 مليون درهم مقابل 232.9 مليون درهم فى العام 2017، بانخفاض نسبته 46%.

وبلغ إجمالى الإيرادات 324.7 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل 421.6 مليون درهم فى العام 2017. وتوزعت الإيرادات بواقع 194.7 مليون درهم من العمليات التشغيلية و130 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

ووصلت نفقات الشركة خلال العام 2018 إلى 199.2 مليون درهم مقابل 188.7 مليون درهم خلال 2017.

وفيما يخص الربع الأخير من العام 2018، سجلت إيرادات الشركة انخفاضاً نسبته 33% إلى 72.8 مليون درهم مقابل 108.30 مليون درهم فى الفترة المماثلة من العام 2017، وانخفض صافى الأرباح بنسبة 63% إلى 21.8 مليون درهم مقابل 59.5 مليون درهم فى الربع الأخير من 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداول فى السوق تراجعت بنسبة 48% خلال العام 2018 إلى 59.7 مليار درهم، كما تراجعت خلال الربع الأخير من العام بنسبة 58% إلى 12 مليار درهم مما أثر على دخل الشركة من عمولات التداول التى لا زالت تمثل المصدر الرئيس للإيرادات.