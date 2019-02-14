شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-2 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13-2-2018.



إيقاف تداول 16 شركة إيقاف تداول 16 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للمشروعات السياحية العالمية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، عبور لاند للصناعات الغذائية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر للفنادق، الإسكندرية للخدمات الطبية، أسمنت سيناء، العامة للصوامع والتخزين، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، الإسكندرية للغزل والنسيج، الألومنيوم العربية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، مصر لصناعة الكيماويات، العربية لحليج الأقطان، ايديتا للصناعات الغذائية.

البورصة تربح 2.2 مليار جنيه البورصة تربح 2.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 826.505 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 266 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.1 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.31% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.58%، والعرب على 10.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.02%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 74.3 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، 356 ألف جنيه على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 77.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2403 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 18868 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليغلق عند 713 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.

وارتفعت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 67 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 15.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.57%

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.02%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 23.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 8.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.93%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.92%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 54.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.67%

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 24.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.44%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 8.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.07%

- الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس بسعر إغلاق 1.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.83%